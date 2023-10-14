EuroLeague'de 2'nci hafta 1 maç dışında tamamlandı

Basketbol EuroLeague'de normal sezonun 2'nci haftası 1 maçın haricinde tamamlandı. Fenerbahçe, deplasmanda Valencia'ya 77-74 kaybetti.

EuroLeague'de 2023-2024 normal sezonunun 2'nci haftasında 8 karşılaşma oynandı. Ligde 2'nci hafta 1 maçın haricinde tamamlanırken Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv karşılaşması Kudüs'teki savaş nedeniyle ertelendi.

Türk temsilcisi Fenerbahçe, deplasmanda İspanyol ekibi Valencia Basket ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, ilk çeyreği 22-9 geride kapattı. Fenerbahçe, ikinci periyotta toparlansa da Valencia, devreyi 39-33 üstün tamamladı. İspanyol ekibi, üçüncü çeyreği 58-53, karşılaşmayı da 77-74 kazandı.

Valencia'da Brandon Davies 18 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe'de ise Tyler Dorsey'in 17, Scottie Wilbekin'in 14 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

EuroLeague'de 2'nci haftada alınan sonuçlar şöyle:

Anadolu Efes - Real Madrid: 80-103

ALBA Berlin - Baskonia: 86-91

LDLC Asvel - Partizan: 62-88

Panathinaikos - Bayern Münih: 78-71

Zalgiris Kaunas - Kızılyıldız: 70-74

AS Monaco - Virtus Bologna: 59-83

Olympiakos - Barcelona: 68-77

Valencia Basket - Fenerbahçe Beko: 77-74