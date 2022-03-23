EuroCup Dörtlü Finali Fransa'da düzenlenecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EuroCup Dörtlü Finali Fransa'da düzenlenecek

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
EuroCup Dörtlü Finali Fransa'da düzenlenecek

FIBA Kadınlar EuroCup Dörtlü Finali, Fransa'nın Bourges kentinde organize edilecek.

FIBA Kadınlar EuroCup Dörtlü Finali, Fransa'nın Bourges kentinde organize edilecek.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre; 5-7 Nisan tarihleri arasında Fransa'nın Bourges şehrinde oynanacak olan dörtlü final maçlarında Çukurova Basketbol-Umana Reyer Venezia (İtalya) ve Galatasaray-Tango Bourges (Fransa), 5 Nisan'da finale çıkma mücadelesi verecek. Final karşılaşmaları ise 7 Nisan'da oynanacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Çukurova Basketbol, İtalya, Fransa, Nisan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title