EuroCup Dörtlü Finali Fransa'da düzenlenecek

FIBA Kadınlar EuroCup Dörtlü Finali, Fransa'nın Bourges kentinde organize edilecek.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre; 5-7 Nisan tarihleri arasında Fransa'nın Bourges şehrinde oynanacak olan dörtlü final maçlarında Çukurova Basketbol-Umana Reyer Venezia (İtalya) ve Galatasaray-Tango Bourges (Fransa), 5 Nisan'da finale çıkma mücadelesi verecek. Final karşılaşmaları ise 7 Nisan'da oynanacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor