EuroBasket 2025'te Portekiz, Çekya'yı 62-50 Mağlup Etti
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'ndaki ilk maçta Portekiz, Çekya'yı 62-50'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı.
Salon: Arena Riga
Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Marius Ciulin (Romanya), Dariusz Zapolski (Polonya)
Çekya: Zidek 3, Bohacik 1, Sehnal, Krejci 10, Kriz 6, Hruban 7, Kejval, Peterka 8, Krivanek 2, Balint, Svoboda 6, Kyzlink 7
Portekiz : Brito, Williams 10, Ventura 2, Queiroz 5, Queta 23, Voytso 2, Amarante, Gameiro, Relvao 2, Nuno Sa, Lisboa 15, Candido Sa 3
1. Periyot: 10-13
Devre: 29-32
3. Periyot: 40-45
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor