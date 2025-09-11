EuroBasket 2025'te 'En İyi Koç' Oylaması Başladı
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 'En İyi Koç' oylaması başladı. FIBA, ödülü kazanan başantrenörün, ilk defa verilen bu ödülün sahibi olacağını duyurdu. Basketbolseverler, oylamaya FIBA'nın resmi internet sitesinden katılabilecek.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) "En İyi Koç" oylaması başladı.
Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre ödülü kazanan başantrenör, ilk defa düzenlenen "En İyi Koç" ödülünün sahibi olacak.
Basketbolseverler, FIBA'nın resmi internet sitesinden oylamaya katılabilecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor