EuroBasket 2025'te 'En İyi Koç' Oylaması Başladı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) "En İyi Koç" oylaması başladı.

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre ödülü kazanan başantrenör, ilk defa düzenlenen "En İyi Koç" ödülünün sahibi olacak.

Basketbolseverler, FIBA'nın resmi internet sitesinden oylamaya katılabilecek.