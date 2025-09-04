EuroBasket 2025 Son 16 Turu Eşleşmeleri Belirlendi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu ile B Grubu'nda 5. ve son maçlar tamamlandı.

Letonya'nın başkenti Riga'nın ev sahipliği yaptığı A Grubu ile Finlandiya'nın Tampere şehrinde yapılan B Grubu'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

A Grubu'nda Türkiye, Sırbistan ve Letonya'nın ardından son 16 turu biletini alan son takım Portekiz oldu. Grupta Çekya'nın ardından Estonya da turnuvaya veda etti.

B Grubu'nda ise Almanya, Finlandiya ve Litvanya'dan sonra son 16 biletini İsveç aldı. Karadağ ve Büyük Britanya ise elendi.

EuroBasket 2025'te A Grubu ve B Grubu'nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

6 Eylül Cumartesi:

12.00 Türkiye-İsveç

15.15 Almanya-Portekiz

18.30 Litvanya-Letonya

21.45 Sırbistan-Finlandiya

Sonuçlar

Turnuvada A Grubu ve B Grubu'nda oynanan 5. maçlarda şu sonuçlar alındı:

A Grubu

Estonya-Portekiz: 65-68

Çekya-Letonya: 75-109

Türkiye-Sırbistan: 95-90

B Grubu

Karadağ-Büyük Britanya: 83-89

Litvanya-İsveç: 74-71

Finlandiya-Almanya: 61-91

Puan durumu

Gruplarda yapılan 5. ve son karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

A Grubu:

Takım O G M A Y Av. Puan 1.Türkiye 5 5 - 459 359 100 10 2.Sırbistan 5 4 1 434 368 66 9 3.Letonya 5 3 2 412 384 28 8 4.Portekiz 5 2 3 315 368 -53 7 5.Estonya 5 1 4 352 397 -45 6 6.Çekya 5 - 5 338 434 -96 5

B Grubu: