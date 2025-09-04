EuroBasket 2025 Son 16 Turu Eşleşmeleri Belirlendi
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu ve B Grubu'nda son maçlar tamamlandı. Türkiye, Sırbistan ve Letonya son 16 turuna yükselirken, B Grubu'nda Almanya, Finlandiya ve Litvanya da bu turda yer alacak. İşte eşleşmeler ve puan durumları.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu ile B Grubu'nda 5. ve son maçlar tamamlandı.
Letonya'nın başkenti Riga'nın ev sahipliği yaptığı A Grubu ile Finlandiya'nın Tampere şehrinde yapılan B Grubu'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
A Grubu'nda Türkiye, Sırbistan ve Letonya'nın ardından son 16 turu biletini alan son takım Portekiz oldu. Grupta Çekya'nın ardından Estonya da turnuvaya veda etti.
B Grubu'nda ise Almanya, Finlandiya ve Litvanya'dan sonra son 16 biletini İsveç aldı. Karadağ ve Büyük Britanya ise elendi.
EuroBasket 2025'te A Grubu ve B Grubu'nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:
6 Eylül Cumartesi:
12.00 Türkiye-İsveç
15.15 Almanya-Portekiz
18.30 Litvanya-Letonya
21.45 Sırbistan-Finlandiya
Sonuçlar
Turnuvada A Grubu ve B Grubu'nda oynanan 5. maçlarda şu sonuçlar alındı:
A Grubu
Estonya-Portekiz: 65-68
Çekya-Letonya: 75-109
Türkiye-Sırbistan: 95-90
B Grubu
Karadağ-Büyük Britanya: 83-89
Litvanya-İsveç: 74-71
Finlandiya-Almanya: 61-91
Puan durumu
Gruplarda yapılan 5. ve son karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
A Grubu:
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.Türkiye
|5
|5
|-
|459
|359
|100
|10
|2.Sırbistan
|5
|4
|1
|434
|368
|66
|9
|3.Letonya
|5
|3
|2
|412
|384
|28
|8
|4.Portekiz
|5
|2
|3
|315
|368
|-53
|7
|5.Estonya
|5
|1
|4
|352
|397
|-45
|6
|6.Çekya
|5
|-
|5
|338
|434
|-96
|5
B Grubu:
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.Almanya
|5
|5
|-
|529
|365
|164
|10
|2.Litvanya
|5
|4
|1
|431
|393
|38
|9
|3.Finlandiya
|5
|3
|2
|426
|406
|20
|8
|4.İsveç
|5
|1
|4
|403
|418
|-15
|6
|5.Karadağ
|5
|1
|4
|378
|455
|-77
|6
|6.Büyük Britanya
|5
|1
|4
|354
|484
|-130
|6