EuroBasket 2025 Finalinde Almanya Türkiye'yi Yenerek Şampiyon Oldu

Güncelleme:
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya, Türkiye'yi 88-83 yenerek şampiyonluk kupasını kazandı. A Milli Takım, 2001'den sonra ikinci kez gümüş madalya elde etti.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Matt Kallio (Kanada), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Yohan Rosso (Fransa)

Türkiye : Larkin 13, Şehmus Hazer 2, Cedi Osman 23, Ercan Osmani 2, Alperen Şengün 28, Adem Bona 12, Kenan Sipahi 3, Ömer Faruk Yurtseven, Furkan Korkmaz

Almanya : Schröder 16, Obst 9, Bonga 20, Theis 3, Wagner 18, Tristan da Silva 13, Lo 2, Oscar da Silva, Hollatz, Thiemann 7

1. Periyot: 22-24

Devre: 46-40

3. Periyot: 67-66

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası ( Eurobasket 2025) finalinde Türkiye'yi 88-83 mağlup eden Almanya, kupanın sahibi oldu.

A Milli Takım, EuroBasket'te 2001'in ardından 2025'te de ikinci olarak gümüş madalya elde etti.

Karşılaşmaya çok etkili başlayan A Milli Takım, dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle 3. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 13-2. Bonga ve Wagner ile bulduğu sayılarla toparlanan Almanya, 7. dakikada skoru lehine çevirdi: 16-19. Kalan bölümde iki takım da karşılıklı skor üretti ve Almanya, ilk periyodu 24-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Türkiye, savunma ribaundu almakta zorlanırken, Almanya Lo'nun yönlendirdiği hücumlardan kaydettiği basketlerle 12. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 22-28. Almanya'ya 8-0'lık seriyle yanıt veren milliler, 14. dakikada öne geçti: 30-28. Alperen Şengün'ün devreye girmesiyle oyunun kontrolünü ele geçiren ve farkı açan A Milli Takım, soyunma odasına 46-40 üstün gitti.

Milliler, iki takımın da 3 sayı çizgisinin gerisinden ve pota altından skor ürettiği üçüncü periyodu 67-66 önde tamamladı.

Ay-yıldızlıların bir ara 6 sayılık üstünlük yakaladığı karşılaşmanın dördüncü ve son çeyreğinde dış atışlardan çok kritik basketler bulan Almanya, 37. dakikada öne geçti: 76-77. Kalan dakikalar büyük bir heyecana sahne oldu. Skor üstünlüğünün birkaç kez el değiştirdiği bu bölümde Almanya, Schröder'in basketiyle son 18 saniyeye 86-83 önde girdi. Kalan bölümü daha iyi oynayan Almanya, karşılaşmayı 88-83 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Haberler.com
