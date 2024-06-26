Euro 2024: Türkiye ve diğer ekiplerin son 16'ya kalmak için neye ihtiyacı var?

Euro 2024’te Türkiye dahil bütün takımlar ilk iki maçlarını oynadı ve son 16’ya kalacak takımlar şekillenmeye başladı.

Turnuvada, altı grupta ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan ilk 16’ya kalırken, dört ekip de gruplardaki en iyi üçüncülerden oluşacak.

Gruplarda son maçlar oynanırken, BBC Spor turnuvaya devam etmek için hangi ekibin neye ihtiyacı olduğunu inceledi.

F Grubu – Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti'ne kaybetmemesi gerekiyor

Türkiye’nin mücadele ettiği grupta Portekiz, grup birincisi olarak son 16’ya kalmayı garantiledi.

Türkiye, Çek Cumhuriyeti'ne yenilmediği takdirde, son 16 biletini alacak.

Ancak Çek Cumhuriyeti Türkiye’yi yenerse grup ikincisi olacak.Gürcistan’ın gruptan çıkabilmesi için tek şansı ise Portekiz karşısında galip gelmek. Maçlar bu şekilde sona ererse, Türkiye turnuvadan elenecek.

Türkiye'nin Çekya'ya kaybetmesi, Portekiz'in de Gürcistan'dan puan alması durumunda ise A Milli Takım grubu üçüncü sırada bitirecek.

Türkiye'nin Çekya'ya 2 veya daha az farklı bir skorla kaybetmesi durumunda EURO 2024'e devam etme şansı bulunuyor. Ancak farkın 3 veya üzerinde olması halinde Türkiye turnuvaya veda edecek.

Şu ana kadar birer puan alabilen Çek Cumhuriyeti ve Gürcistan, iki puanla üçüncü olmaları halinde diğer grup maçlarının tamamlanmasını bekleyecek.

Kalan maçlar:

Çek Cumhuriyeti v Türkiye (Çarşamba TSİ 22:00)

Gürcistan v Portekiz (Çarşamba, TSİ 22:00)

A Grubu- Almanya ve İsviçre gruptan çıkı

Ev sahibi Almanya grup lideri olurken, İsviçre grup ikincisi olarak son 16’ya kalmayı başardı.

Macaristan, en iyi üçüncülerden biri olarak son 16’ya kalabilir, ancak akıbetlerinin ne olacağını görmek için tüm grup maçlarının tamamlanmasını beklemeleri gerekecek.

B Grubu – İspanya ve İtalya son 16’da

İspanya, Arnavutluk ile oynayıp, galip geldiği son grup maçından önce grup lideri olmayı garantilemişti.

İtalya, Mattia Zaccagni’nin uzatma dakikalarında Hırvatistan’a karşı attığı beraberlik golüyle, İspanya’nın ardından grup ikincisi olarak son 16’ya kalmayı başardı.

Hırvatistan’ın en iyi grup üçüncülerinden biri olarak turnuvaya devam etmek adına küçük bir şansı vardı ama İngiltere'nin Slovenya ile berabere kalması bu umudu da bitirdi.

C Grubu- İngiltere beraberliğe karşın grup lideri

İngiltere, son grup maçında Slovenya’ya karşı galip gelmeyi başaramamasına karşın, grup lideri olarak son 16’ya kalan takımlardan biri oldu.

Sırbistan ile 0-0 berabere kalan Danimarka, grup ikincisi olurken, Slovenya en iyi üçüncülerden biri olarak bir üst tura yükseldi.

Danimarka ve Slovenya puan, averaj ve atılan gollerde eşitti, ancak Slovenyalı oyuncuların 7, Danimarkalı futbolcuların da 6 sarı kart görmesi nedeniyle Danimarka ikinci, Slovenya da üçüncü oldu.

Sırbistan ise C grubunu son sırada bitirip, turnuvaya veda etti.

D Grubu – Avusturya, Fransa ve Hollanda gruptan çıktı

D Grubunda son maçında Hollanda’yı 3-2 yenen Avusturya, Fransa ve Hollanda’nın önünde grup lideri olmayı başardı.

Avusturya son 16’da F Grubu’nun ikincisiyle mücadele edecek. Fransa ise E Grubu’nun ikincisiyle karşı karşıya gelecek.

Hollanda ise en iyi üçüncü olarak çıkarken, son 16’daki rakibini öğrenebilmek için grup maçlarının tamamlanmasını bekleyecek.

Polonya ise Salı günkü maçlardan önce gruptan elenmişti. Polonya, Cuma günkü karşılaşmada Fransa’nın Hollanda’yla berabere kalması üzerine turnuvadan elenen ilk takım oldu.

E Grubu- Tüm takımların 3 puanı var

E Grubu’ndaki tüm takımlar ilk iki maçlarını üç puanla tamamladı.

Turnuva tarihinde bir ilk olan bu durum nedeniyle, tüm takımlar galibiyet aldıkları takdirde son 16’ya kalabilir. Ancak hiçbir takım galibiyet halinde grup birincisi olup olamayacağını bilmiyor.

Belçika’nın son 16’ya kalması için bir puan yeterli. Romanya ve Slovakya da birbirleriyle oynayacak.

Her iki maç da berabere sonuçlanırsa, Ukrayna gol averajı nedeniyle grup sonuncusu olacağından turnuvaya veda edecek.

Kalan maçlar

Ukrayna v Belçika (Çarşamba TSİ 19:00)

Slovakya v Romanya (Çarşamba, TSİ 19:00)

Grup üçüncülerinin durumu ne olacak ?

En iyi dört grup üçüncüsü ekip, son 16’ya yükselirken, iki grup üçüncüsü turnuvadan elenecek.

Euro 2016 ve 2020’de, gruplarını üç ya da dört puanla tamamlayıp, gol averajı eksi olmayan tüm takımlar son 16’ya kalmayı başarmıştı.

Aynı puana sahip takımlar nasıl sıralanıyor?