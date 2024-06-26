EURO 2024'te Türkiye-Çekya maçı kadroları açıklandı
A Milli Futbol Takımı ile Çekya arasında oynanacak olan EURO 2024 F Grubu üçüncü maçının hakem ve takım kadroları belli oldu. Maç, Volkspark Stadyumu'nda oynanacak ve Romanya'dan Istvan Kovacs, Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene hakem üçlüsü yönetecek. Çekya kadrosunda Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Soucek, Provod, Coufal, David Jurasek, Barak, Chytil ve Hlozek yer alırken, Türkiye kadrosunda ise Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz forma giyecek.
A Milli Futbol Takımı ile Çekya arasında oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Volkspark
Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)
Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Soucek, Provod, Coufal, David Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz