EURO 2024'te Türkiye-Çekya maçı kadroları açıklandı

A Milli Futbol Takımı ile Çekya arasında oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Volkspark

Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Soucek, Provod, Coufal, David Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz