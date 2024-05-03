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EURO 2024'te takımların kadrolarındaki oyuncu sayısı artırıldı

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek takımların kadrolarındaki oyuncu sayısı 23'ten 26'ya çıkarıldı. UEFA'dan yapılan açıklamada, EURO 2024'te takımların kadrolarında bulundurabilecekleri maksimum oyuncu sayısının 23'ten 26'ya çıkarılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Takımların kadro listelerini 7 Haziran'a kadar UEFA'ya sunması gerektiği ifade edildi. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek takımların kadrolarındaki oyuncu sayısı 23'ten 26'ya çıkarıldı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, EURO 2024'te takımların kadrolarında bulundurabilecekleri maksimum oyuncu sayısının 23'ten 26'ya çıkarılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Takımların kadro listelerini 7 Haziran'a kadar UEFA'ya sunması gerektiği ifade edildi.

EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.

Kaynak: AA / Spor

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