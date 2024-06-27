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EURO 2024'te görünüm

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) grup maçları sona erdi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) grup maçları sona erdi.

Almanya'nın ev sahipliğinde 10 şehirde düzenlenen turnuvada 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele etti. Yapılan üçer maçın ardından gruplarında ilk 2 sırayı alan 12 ekip, son 16 turuna yükseldi. En iyi 4 grup üçüncüsü de tur atlama başarısı gösterdi.

A Grubu'nda Almanya ile İsviçre, B Grubu'nda İspanya ile İtalya, C Grubu'ndan İngiltere ve Danimarka, D Grubu'nda Avusturya ile Fransa, E Grubu'nda Romanya ile Belçika, F Grubu'nda ise Portekiz ile Türkiye, ilk 2 sırada yer alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Slovenya, Hollanda, Slovakya ve Gürcistan ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek tur atladı.

Sonuçlar ve puan durumları

Gruplara göre yapılan maçlar, sonuçlar ve puan durumları şöyle:

A Grubu:

Almanya-İskoçya: 5-1

Macaristan-İsviçre: 1-3

Almanya-Macaristan: 2-0

İskoçya-İsviçre: 1-1

İsviçre-Almanya: 1-1

İskoçya-Macaristan: 0-1

TakımOGBMAYAv.P
Almanya32108267
İsviçre31205325
Macaristan310225-33
İskoçya301227-51

B Grubu:

İspanya-Hırvatistan: 3-0

İtalya-Arnavutluk: 2-1

Hırvatistan-Arnavutluk: 2-2

İspanya-İtalya: 1-0

Arnavutluk-İspanya: 0-1

Hırvatistan-İtalya: 1-1

TakımOGBMAYAv.P
İspanya33005059
İtalya31113304
Hırvatistan302136-32
Arnavutluk301235-21

C Grubu:

Slovenya-Danimarka: 1-1

Sırbistan-İngiltere: 0-1

Slovenya-Sırbistan: 1-1

Danimarka-İngiltere: 1-1

İngiltere-Slovenya: 0-0

Danimarka-Sırbistan: 0-0

TakımOGBMAYAv.P
İngiltere31202115
Danimarka30302203
Slovenya30302203
Sırbistan302112-12

D Grubu:

Polonya-Hollanda: 1-2

Avusturya-Fransa: 0-1

Polonya-Avusturya: 1-3

Hollanda-Fransa: 0-0

Hollanda-Avusturya: 2-3

Fransa-Polonya: 1-1

TakımOGBMAYAv.P
Avusturya32016426
Fransa31202115
Hollanda31114404
Polonya301236-31

E Grubu:

Romanya-Ukrayna: 3-0

Belçika-Slovakya: 0-1

Slovakya-Ukrayna: 1-2

Belçika-Romanya: 2-0

Slovakya-Romanya: 1-1

Ukrayna-Belçika: 0-0

TakımlarOGBMAYAv.P
Romanya31114314
Belçika31112114
Slovakya31113304
Ukrayna311124-24

F Grubu:

Türkiye-Gürcistan: 3-1

Portekiz-Çekya: 2-1

Gürcistan-Çekya: 1-1

Türkiye-Portekiz: 0-3

Gürcistan-Portekiz: 2-0

Çekya-Türkiye: 1-2

TakımlarOGBMAYAv.P
Portekiz32015326
Türkiye32015506
Gürcistan31114404
Çekya301235-21

Kaynak: AA / Spor

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