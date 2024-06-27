EURO 2024'te görünüm
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) grup maçları sona erdi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) grup maçları sona erdi.
Almanya'nın ev sahipliğinde 10 şehirde düzenlenen turnuvada 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele etti. Yapılan üçer maçın ardından gruplarında ilk 2 sırayı alan 12 ekip, son 16 turuna yükseldi. En iyi 4 grup üçüncüsü de tur atlama başarısı gösterdi.
A Grubu'nda Almanya ile İsviçre, B Grubu'nda İspanya ile İtalya, C Grubu'ndan İngiltere ve Danimarka, D Grubu'nda Avusturya ile Fransa, E Grubu'nda Romanya ile Belçika, F Grubu'nda ise Portekiz ile Türkiye, ilk 2 sırada yer alarak adlarını son 16 turuna yazdırdı.
Slovenya, Hollanda, Slovakya ve Gürcistan ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek tur atladı.
Sonuçlar ve puan durumları
Gruplara göre yapılan maçlar, sonuçlar ve puan durumları şöyle:
A Grubu:
Almanya-İskoçya: 5-1
Macaristan-İsviçre: 1-3
Almanya-Macaristan: 2-0
İskoçya-İsviçre: 1-1
İsviçre-Almanya: 1-1
İskoçya-Macaristan: 0-1
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1
B Grubu:
İspanya-Hırvatistan: 3-0
İtalya-Arnavutluk: 2-1
Hırvatistan-Arnavutluk: 2-2
İspanya-İtalya: 1-0
Arnavutluk-İspanya: 0-1
Hırvatistan-İtalya: 1-1
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|İspanya
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|5
|9
|İtalya
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|Hırvatistan
|3
|0
|2
|1
|3
|6
|-3
|2
|Arnavutluk
|3
|0
|1
|2
|3
|5
|-2
|1
C Grubu:
Slovenya-Danimarka: 1-1
Sırbistan-İngiltere: 0-1
Slovenya-Sırbistan: 1-1
Danimarka-İngiltere: 1-1
İngiltere-Slovenya: 0-0
Danimarka-Sırbistan: 0-0
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|İngiltere
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|1
|5
|Danimarka
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|Slovenya
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|Sırbistan
|3
|0
|2
|1
|1
|2
|-1
|2
D Grubu:
Polonya-Hollanda: 1-2
Avusturya-Fransa: 0-1
Polonya-Avusturya: 1-3
Hollanda-Fransa: 0-0
Hollanda-Avusturya: 2-3
Fransa-Polonya: 1-1
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Avusturya
|3
|2
|0
|1
|6
|4
|2
|6
|Fransa
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|1
|5
|Hollanda
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|Polonya
|3
|0
|1
|2
|3
|6
|-3
|1
E Grubu:
Romanya-Ukrayna: 3-0
Belçika-Slovakya: 0-1
Slovakya-Ukrayna: 1-2
Belçika-Romanya: 2-0
Slovakya-Romanya: 1-1
Ukrayna-Belçika: 0-0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Romanya
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|Belçika
|3
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|4
|Slovakya
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|Ukrayna
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
F Grubu:
Türkiye-Gürcistan: 3-1
Portekiz-Çekya: 2-1
Gürcistan-Çekya: 1-1
Türkiye-Portekiz: 0-3
Gürcistan-Portekiz: 2-0
Çekya-Türkiye: 1-2
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Portekiz
|3
|2
|0
|1
|5
|3
|2
|6
|Türkiye
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|Gürcistan
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|3
|5
|-2
|1