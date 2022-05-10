EURO 2024'te açılış maçına Münih, finale Berlin ev sahipliği yapacak
AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış maçına Münih, finaline Berlin ev sahipliği yapacak.
Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ( Euro 2024 ) açılış maçına Münih, finaline Berlin ev sahipliği yapacak.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen icra kurulu toplantısında EURO 2024 maç takviminin onaylandığı belirtildi.
14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde 10 şehirde gerçekleştirilecek EURO 2024'ün açılış maçının Münih'teki Allianz Arena'da, final karşılaşmasının ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı kaydedildi.
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor