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EURO 2024 Son 16 Turu Yarın Başlıyor

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu, yarın oynanacak 2 müsabakayla başlayacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu, yarın oynanacak 2 müsabakayla başlayacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu heyecanı, yarın TSİ 19.00'da oynanacak İsviçre-İtalya maçıyla başlayacak. Günün diğer karşılaşmasında TSİ 22.00'da Almanya ile Danimarka kozlarını paylaşacak.

Son 16 turunda eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:

Yarın

19.00 İsviçre - İtalya

22.00 Almanya - Danimarka

30 Haziran Pazar

19.00 İngiltere - Slovakya

22.00 İspanya - Gürcistan

1 Temmuz Pazartesi

19.00 Fransa - Belçika

22.00 Portekiz - Slovenya

2 Temmuz Salı

19.00 Romanya - Hollanda

22.00 Avusturya - Türkiye - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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