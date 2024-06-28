EURO 2024 Son 16 Turu Yarın Başlıyor
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu, yarın oynanacak 2 müsabakayla başlayacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu, yarın oynanacak 2 müsabakayla başlayacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu heyecanı, yarın TSİ 19.00'da oynanacak İsviçre-İtalya maçıyla başlayacak. Günün diğer karşılaşmasında TSİ 22.00'da Almanya ile Danimarka kozlarını paylaşacak.
Son 16 turunda eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:
Yarın
19.00 İsviçre - İtalya
22.00 Almanya - Danimarka
30 Haziran Pazar
19.00 İngiltere - Slovakya
22.00 İspanya - Gürcistan
1 Temmuz Pazartesi
19.00 Fransa - Belçika
22.00 Portekiz - Slovenya
2 Temmuz Salı
19.00 Romanya - Hollanda
22.00 Avusturya - Türkiye - İSTANBUL