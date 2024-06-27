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EURO 2024 Son 16 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Almanya, İsviçre, İspanya, İtalya, İngiltere, Danimarka, Avusturya, Fransa, Romanya, Belçika, Portekiz, Türkiye, Hollanda, Gürcistan, Slovakya ve Slovenya son 16 turuna yükseldi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) grup aşaması, E ve F gruplarında oynanan maçlarla tamamlandı. Grup müsabakalarının ardından son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu. Yapılan karşılaşmalar sonucunda A Grubu'nu Almanya 7 puanla lider, İsviçre 5 puanla ikinci sırada tamamladı. B Grubu'nda İspanya 9 puanla birinci, İtalya 4 puanla ikinci olurken, C Grubu'nda İngiltere 5 puanla birinci, Danimarka 3 puanla ikinci oldu. D Grubu'nu Avusturya 6 puanla birinci, Fransa 5 puanla ikinci noktaladı. E Grubu'nda Romanya 4 puan ve averajla birinci, Belçika 4 puan ve averajla ikinci sırayı aldı. F Grubu'nda da Portekiz 6 puan ve averajla lider, Türkiye 6 puan ve averajla ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Ayrıca en iyi üçüncüler arasından da D Grubu'nda Hollanda, F Grubu'nda Gürcistan, E Grubu'nda Slovakya 4'er puanla, C Grubu'nda da Slovenya 3 puanla bir üst tura yükseldi.

EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri ve maçların oynanacağı tarihler şu şekilde:

29 Haziran Cumartesi

19.00 İsviçre - İtalya

22.00 Almanya - Danimarka

30 Haziran Pazar

19.00 İngiltere - Slovakya

22.00 İspanya - Gürcistan

1 Temmuz Pazartesi

19.00 Fransa - Belçika

22.00 Portekiz - Slovenya

2 Temmuz Salı

19.00 Romanya - Hollanda

22.00 Avusturya - Türkiye - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gürcistan Avusturya Danimarka Slovenya Slovakya Hollanda Portekiz Türkiye Belçika Romanya İspanya İsviçre Almanya Fransa İtalya Futbol Spor Güncel Haberler

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