EURO 2024: Slovakya ile Romanya 1-1 berabere kaldı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu üçüncü maçında Slovakya ile Romanya 1-1 berabere kaldı. Slovakya'nın golünü Duda atarken, Romanya'nın golünü Razvan Marin penaltıdan kaydetti.
Stat: Frankfurt Arena
Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)
Slovakya : Dubravka, Pekarik (Dk. 90+2 Gyömber), Vavro, Skriniar, Hancko, Lobotka, Kucka, Duda (Dk. 90+2 Bero), Schranz (Dk. 78 Duris), Haraslin (Dk. 70 Suslov), Strelec (Dk. 70 Bozenik)
Romanya : Nita, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marius Marin, Hagi (Dk. 66 Man), Razvan Marin (Dk. 86 Rus), Stanciu, Coman (Dk. 58 Sorescu), Draguş (Dk. 66 Puşcaş)
Goller: Dk. 24 Duda ( Slovakya ), Dk. 37 Razvan Marin (Penaltıdan) ( Romanya )
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Burca, Dk. 45+3 Bancu, Dk. 88 Puşcaş ( Romanya ), Dk. 90+1 Duda ( Slovakya )
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu üçüncü maçında Slovakya ile Romanya 1-1 berabere kaldı.
24. dakikada Slovakya öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Kucka'nın ortasında ceza sahası sol çaprazından Duda'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
37. dakikada Romanya beraberliği sağladı. Sağ taraftan topla hareketlenen Hagi, Hancko'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ceza sahası içinde yaşandığı belirlenerek penaltı noktası gösterildi. Penaltıda topun başına geçen Razvan Marin, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.