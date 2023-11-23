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EURO 2024 Play-Off Turu Kura Çekimi

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Play-Off Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde yapılacak. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'un maç hazırlıkları devam ediyor. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Gaziantep'te bir açılış törenine katılacak.

EURO 2024 PLAY-OFF TURU KURA ÇEKİMİ

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Play-Off Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde yapılacak.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılar, Samsunspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

Başkan adayı Hasan Arat, seçim öncesi Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulunacak.

11.00 Çankırı Dernek Ziyareti

12.00 Bölge Dernekleri ile Yemek

17.00 Ankara Beşiktaşlılar Cemiyeti Ziyareti

18.00 Ankara Begikad Dernek Ziyareti

19.00 Ankara Besiyad Dernek Ziyareti

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR

Karadeniz ekibi, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Milli maçta sakatlanan Uğurcan Çakır Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Bordo-mavili takımın kalesini Muhammet Taha Tepe koruyacak.

ÇAYKUR RİZESPOR

Mithat Pala, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmanın ardından basın mensuplarını sorularını yanıtlayacak.

Rize'de Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma konusunda Spor ve Turizm çalıştayı düzenlenecek.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK GAZİANTEP'TE

10.30-12.00 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2. Gazi Oyunları ve Geleneksel Spor Merkezi açılış törenine katılacak.

BASKETBOL

THY Euroleague

22.30 Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko

- Kadınlar EuroCup

20.30 Bursa Uludağ - Ragusa Dubrovnik

21.15 Grengewald Hueschtert - Antalya Toroslar

VOLEYBOL

11.00 A Milli Kadın Voleybol Takımı için sponsorluk anlaşması imzalanacak. (TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)

Erkekler CEV Cup

20.00 Neftohimik Burgas - Arkas Spor

Erkekler Şampiyonlar Ligi

22.30 Knack Roeselare - Ziraat Bankkart

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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