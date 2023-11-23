EURO 2024 Play-Off Turu Kura Çekimi
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Play-Off Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde yapılacak. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'un maç hazırlıkları devam ediyor. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Gaziantep'te bir açılış törenine katılacak.
EURO 2024 PLAY-OFF TURU KURA ÇEKİMİ
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Play-Off Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde yapılacak.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılar, Samsunspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.
Başkan adayı Hasan Arat, seçim öncesi Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulunacak.
11.00 Çankırı Dernek Ziyareti
12.00 Bölge Dernekleri ile Yemek
17.00 Ankara Beşiktaşlılar Cemiyeti Ziyareti
18.00 Ankara Begikad Dernek Ziyareti
19.00 Ankara Besiyad Dernek Ziyareti
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
TRABZONSPOR
Karadeniz ekibi, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
Milli maçta sakatlanan Uğurcan Çakır Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Bordo-mavili takımın kalesini Muhammet Taha Tepe koruyacak.
ÇAYKUR RİZESPOR
Mithat Pala, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmanın ardından basın mensuplarını sorularını yanıtlayacak.
Rize'de Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma konusunda Spor ve Turizm çalıştayı düzenlenecek.
BAKAN OSMAN AŞKIN BAK GAZİANTEP'TE
10.30-12.00 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2. Gazi Oyunları ve Geleneksel Spor Merkezi açılış törenine katılacak.
BASKETBOL
THY Euroleague
22.30 Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko
- Kadınlar EuroCup
20.30 Bursa Uludağ - Ragusa Dubrovnik
21.15 Grengewald Hueschtert - Antalya Toroslar
VOLEYBOL
11.00 A Milli Kadın Voleybol Takımı için sponsorluk anlaşması imzalanacak. (TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)
Erkekler CEV Cup
20.00 Neftohimik Burgas - Arkas Spor
Erkekler Şampiyonlar Ligi
22.30 Knack Roeselare - Ziraat Bankkart