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EURO 2024 Play-Off Turu Kura Çekimi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Play-Off Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde yapılacak. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'un maç hazırlıkları devam ediyor. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Gaziantep'te bir açılış törenine katılacak.