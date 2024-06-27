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EURO 2024 F Grubu Maçları Tamamlandı

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu maçları sona erdi. Gürcistan-Portekiz ve Çekya-Türkiye maçlarıyla tamamlanan grupta, Gürcistan Portekiz'i 2-0 yenerek son 16 turuna çıkmayı başardı. Türkiye ise Çekya'yı 2-1 mağlup ederek ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Gürcistan ise en iyi üçüncüler arasına girerek son 16 turuna yükseldi. Portekiz son 16 turunda Slovenya ile, Gürcistan ise İspanya ile eşleşti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu maçları tamamlandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada F Grubu mücadelesi, Gürcistan- Portekiz ve Çekya- Türkiye maçlarıyla sona erdi.

Gelsenkirchen'deki müsabakada, 1 puanla son sırada bulunan Gürcistan, 2 maç sonunda 6 puanla gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Portekiz'i 2-0 yendi.

Grupta 3 puanla ikinci sırada bulunan A Milli Takım ise Hamburg'da oynanan maçta bir puanlı Çekya'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Portekiz lider ve Türkiye ikinci olarak adlarını son 16 turuna yazdırdı. En iyi üçüncüler arasına giren Gürcistan da son 16 turu bileti aldı.

Çekya ise turnuvaya veda etti.

Gürcistan, İspanya'nın rakibi oldu

F Grubu'nu 3. tamamlayarak en iyi üçüncüler arasına giren Gürcistan, son 16 turunda İspanya ile eşleşti.

İspanya, B Grubu'nu 9 puanla lider tamamlamıştı.

Portekiz'e Slovenya geldi

F Grubu lideri Portekiz, son 16 turunda Slovenya ile karşılaşacak.

Slovenya, C Grubu'nu 3. sırada tamamlamıştı.

Puan durumu

F Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGBMAYAv.P
Portekiz32015326
Türkiye32015506
Gürcistan31114404
Çekya301235-21

Kaynak: AA / Spor

Gürcistan Slovenya Portekiz İspanya Türkiye Futbol Spor Güncel Haberler

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