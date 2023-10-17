EURO 2024 Elemelerinde Silahlı Saldırıya Saygı Duruşu

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde, Belçika ile İsveç arasındaki karşılaşma öncesinde dün Brüksel'de yapılan silahlı saldırıda ölen 2 kişi anısına, bu geceki tüm EUR0 2024 eleme maçlarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Belçika ile İsveç arasında oynanan karşılaşma öncesinde Brüksel'de yaşanan silahlı saldırıda ölen 2 kişi anısına, bugün EURO 2024 eleme maçlarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde, Belçika ile İsveç arasındaki karşılaşma öncesinde dün Brüksel'de yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası karşılaşma yarıda kaldı. UEFA'dan konuyla ilgili bugün yapılan açıklamada, "Brüksel'de dün meydana gelen terör saldırısının iki kurbanı anısına, bu gece oynanacak tüm EUR0 2024 eleme maçlarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL