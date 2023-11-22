EURO 2024 Elemeleri Sonuçlandı: Türkiye ve Hırvatistan Finallere Katılmaya Hak Kazandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde grup aşaması 10'uncu ve son hafta karşılaşmalarıyla tamamlandı. Toplam 3 grupta oynanan 7 müsabakanın ardından adını EURO 2024 yazdıran takımlar belli oldu. Bugünkü sonuçların ardından D Grubu'nda lider Türkiye olurken, Hırvatistan ise 2'nci olarak adını EURO 2024 finallerine yazdırmayı başardı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup aşaması B, D ve I Grupları'nda oynanan toplam 7 maçla sona erdi. Bugün oynanan karşılaşmaların ardından D Grubu'nda bulunan Hırvatistan, sahasında Ermenistan'ı 1-0 yenerek şampiyonaya katılmaya hak kazandı.

Elemelerde B, D ve I Grubu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu:

Cebelitarık - Hollanda: 0-6

Yunanistan - Fransa: 2-2

D Grubu:

Galler - Türkiye: 1-1

Hırvatistan - Ermenistan: 1-0

I Grubu:

Andorra - İsrail: 0-2

Kosova - Belarus: 0-1

Romanya - İsviçre: 1-0

AY-YILDIZLI TAKIM 2'NCİ TORBADA

A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanından 1 puanla dönerek D Grubu'nu ilk sırada tamamladı ve EURO 2024'e lider gitmeyi başardı. Milliler, elde ettiği liderlikle 2'nci torbada yer aldı.

EURO 2024 kurasında torbalar şu şekilde oluştu:

1'İNCİ TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, İspanya, Belçika

2'NCİ TORBA: Türkiye, Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Avusturya, Romanya

3'ÜNCÜ TORBA: Hollanda, Hırvatistan, Çekya, İskoçya, Slovenya, Slovakya

4'ÜNCÜ TORBA: İtalya, Sırbistan, İsviçre, Play-off'tan gelecek 3 takım.

KURA ÇEKİMİ 2 ARALIK'TA HAMBURG'DA

EURO 2024 finalleri grup kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü TSİ 18.00'de Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek.

Elbphilharmonie'de gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında gruplar belli olacak.

14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak şampiyonaya 10 kent ev sahipliği yapacak.

Açılış maçının Münih Stadyumu'nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, final karşılaşması ise Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek.

TURNUVAYA SON ÜÇ BİLET MART 2024'TE

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak takımlar belli oldu. Ev sahibi Almanya'nın yanı sıra elemelerde 10 grupta mücadele edip ilk 2 sırayı alan Türkiye, Belçika, Fransa, Portekiz, İspanya, İskoçya, Avusturya, İngiltere, Macaristan, Slovakya, Arnavutluk, Danimarka, Hollanda, Romanya, İsviçre, Sırbistan, Çekya, İtalya, Slovenya ve Hırvatistan şampiyonaya katılmaya hak kazandı.

Organizasyona katılacak son 3 takım, Mart 2024'te oynanacak Play-Off'larla belirlenecek. 12 takım, 2022-2023 Milletler Ligi'ndeki performanslarına göre Play-Off'lara katılacak. 21-26 Mart 2024 tarihlerinde 6 yarı final ve ardından 3 final maçı yapılacak. Bu maçları kazanan 3 takım, 24 takımlı finallere katılımı tamamlayacak.