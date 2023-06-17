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EURO 2024 Elemeleri'nin Üçüncü Haftası Tamamlandı

EURO 2024 Elemeleri'nin Üçüncü Haftası Tamamlandı

Spor Haberleri

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin üçüncü haftasında 11 maç oynandı. A, E, F, G ve J gruplarında oynanan maçların sonuçları açıklandı.

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin üçüncü hafta maçları tamamlandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında, A, E, F, G ve J gruplarında 11 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Norveç-İskoçya: 1-2

Güney Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan: 1-2

E Grubu:

Faroe Adaları-Çekya: 0-3

Arnavutluk-Moldova: 2-0

F Grubu:

Azerbaycan-Estonya: 1-1

Belçika-Avusturya: 1-1

G Grubu:

Litvanya-Bulgaristan: 1-1

Karadağ-Macaristan: 0-0

J Grubu:

Lüksemburg-Lihtenştayn: 2-0

Portekiz-Bosna Hersek: 3-0

İzlanda-Slovakya: 1-2

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Almanya Spor Haberler

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