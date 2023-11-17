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EURO 2024 Elemeleri'nin 9. Haftası Maç Sonuçları

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 9. haftası oynanan 9 maçla başladı. A, F, G ve J gruplarında oynanan maçlarda Bulgaristan, Macaristan ile berabere kalırken, Slovakya İzlanda'yı yendi ve finallere katılmayı garantiledi. Elemelerin devamı ise C, E ve H gruplarında oynanacak 7 maçla gelecek.