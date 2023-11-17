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EURO 2024 Elemeleri'nin 9. Haftası Maç Sonuçları

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 9. haftası oynanan 9 maçla başladı. A, F, G ve J gruplarında oynanan maçlarda Bulgaristan, Macaristan ile berabere kalırken, Slovakya İzlanda'yı yendi ve finallere katılmayı garantiledi. Elemelerin devamı ise C, E ve H gruplarında oynanacak 7 maçla gelecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 9. haftası 9 maçla başladı.

EURO 2024 Elemeleri'nin 9. haftasının ilk gününde A, F, G ve J gruplarında karşılaşmalar oynandı.

G Grubu'nda Bulgaristan deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan Macaristan, J Grubu'nda ise ağırladığı İzlanda'yı 4-2 yenen Slovakya, son maçlar öncesi finallere katılmayı garantiledi.

Elemelerin 9. haftası C, E ve H gruplarında oynanacak 7 maçla devam edecek.

Sonuçlar şöyle:

A Grubu

Gürcistan-İskoçya: 2-2

Kıbrıs Rum Kesimi-İspanya: 1-3

F Grubu

Estonya-Avusturya: 0-2

Azerbaycan-İsveç: 3-0

G Grubu

Bulgaristan-Macaristan: 2-2

Karadağ-Litvanya: 2-0

J Grubu

Slovakya-İzlanda: 4-2

Lüksemburg-Bosna Hersek: 4-1

Lihtenştayn-Portekiz: 0-2

Kaynak: AA / Spor

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