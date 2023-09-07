EURO 2024 Elemeleri'nin 5. Haftasında Fransa ve Hollanda galip

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 5. haftasında Fransa ve Hollanda, karşılaştıkları rakiplerini mağlup etti. Fransa, İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-0, Hollanda ise Yunanistan'ı 3-0 yendi.