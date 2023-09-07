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EURO 2024 Elemeleri'nin 5. Haftasında Fransa ve Hollanda galip

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 5. haftasında Fransa ve Hollanda, karşılaştıkları rakiplerini mağlup etti. Fransa, İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-0, Hollanda ise Yunanistan'ı 3-0 yendi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 5. haftası 9 maçla başladı.

EURO 2024 Elemeleri'nin 5. haftasının ilk gününde B, E, G ve H gruplarında karşılaşmalar oynandı.

Gecenin öne çıkan maçında Fransa, sahasında ağırladığı İrlanda Cumhuriyeti'ni Aurelien Tchouameni ve Marcus Thuram'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Hollanda da sahasında Yunanistan'ı 3-0'lık skorla geçti. Ev sahibi ekibin gollerini Marten de Roon, Cody Gakpo ve eski Beşiktaşlı Wout Weghorts kaydetti.

Alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu

Hollanda-Yunanistan: 3-0

Fransa-İrlanda Cumhuriyeti: 2-0

E Grubu

Çekya-Arnavutluk: 1-1

Polonya-Faroe Adaları: 2-0

G Grubu

Litvanya-Karadağ: 2-2

Sırbistan-Macaristan: 1-2

H Grubu

Kazakistan-Finlandiya: 0-1

Danimarka-San Marino: 4-0

Slovenya-Kuzey İrlanda: 4-2

Kaynak: AA / Spor

İrlanda Cumhuriyeti Hollanda Fransa Futbol Spor Haberler

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