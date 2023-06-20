EURO 2024 Elemeleri'nin 4. Haftası Başladı
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EURO 2024 Elemeleri'nin 4. haftasının ilk gününde B, C, D, H ve I gruplarında karşılaşmalar oynandı. Türkiye, seyircisi önünde oynadığı Galler maçını 2-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü. İngiltere ve Finlandiya ise sahadan farklı galip ayrıldı. Elemelerin 4. haftası, yarın A, E, F, G ve J gruplarında oynanacak 11 maçla tamamlanacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 4. haftası 12 maçla başladı.
EURO 2024 Elemeleri'nin 4. haftasının ilk gününde B, C, D, H ve I gruplarında karşılaşmalar oynandı.
D Grubu'nda Türkiye, seyircisi önünde oynadığı Galler maçını 2-0 kazandı. Gruptaki diğer mücadelede Ermenistan, evinde Letonya'yı 2-1 mağlup etti.
Puanını 9'a yükselten Türkiye liderliğini sürdürdü. Bir maçı eksik Ermenistan 6 puanla 2'nci, iki maçı eksik Hırvatistan 4 puanla 3. sırada yer aldı.
İngiltere ve Finlandiya ise sahadan farklı galip ayrıldı. C Grubu'nda İngiltere, Kuzey Makedonya'yı 7-0, H Grubu'nda ise Finlandiya, San Marino'yu 6-0 yendi. İngiltere'de Saka, Finlandiya'da da Hakans hat-trick yaptı.
Elemelerin 4. haftası, yarın A, E, F, G ve J gruplarında oynanacak 11 maçla tamamlanacak.
Sonuçlar şöyle:
B Grubu
İrlanda-Cebelitarık: 3-0
Fransa-Yunanistan: 1-0
C Grubu
Ukrayna-Malta: 1-0
İngiltere-Kuzey Makedonya: 7-0
D Grubu
Ermenistan-Letonya: 2-1
Türkiye-Galler: 2-0
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Türkiye
|4
|3
|0
|1
|7
|5
|2
|9
|Ermenistan
|3
|2
|0
|1
|7
|5
|2
|6
|Hırvatistan
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|Galler
|4
|1
|1
|2
|4
|7
|-3
|4
|Letonya
|3
|0
|0
|3
|3
|6
|-3
|0
H Grubu
Finlandiya-San Marino: 6-0
Kuzey İrlanda-Kazakistan: 0-1
Slovenya-Danimarka: 1-1
I Grubu
İsviçre-Romanya: 2-2
İsrail-Andorra: 2-1
Belarus-Kosova: 2-1
Türkiye - Galler maçı sizce nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) June 19, 2023