EURO 2024 Elemeleri'nin 4. Haftası Başladı

EURO 2024 Elemeleri'nin 4. haftasının ilk gününde B, C, D, H ve I gruplarında karşılaşmalar oynandı. Türkiye, seyircisi önünde oynadığı Galler maçını 2-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü. İngiltere ve Finlandiya ise sahadan farklı galip ayrıldı. Elemelerin 4. haftası, yarın A, E, F, G ve J gruplarında oynanacak 11 maçla tamamlanacak.