EURO 2024 Elemeleri'nde Öne Çıkan Maçlar

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 7. hafta maçlarına devam edildi. Fransa, Hollanda'yı 2-1 yenerek finallere kalmayı garantilerken, Belçika ise Avusturya'yı 3-2 mağlup ederek final vizesi aldı. Portekiz ise Slovakya'yı 3-2 mağlup ederek EURO 2024'e katılmayı garantiledi.

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 7. hafta maçlarına devam edildi.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın elemelerinde, 7. haftanın ikinci gününde 3 grupta 7 karşılaşma yapıldı.

Öne çıkan maçlarda, B Grubu'nda Fransa, konuk olduğu Hollanda'yı 7. ve 53. dakikalarda Kylian Mbappe'nın fileleri sarsmasıyla 2-1 yenerek finallere kalmayı garantiledi. Hollanda'nın tek golünü, 83. dakikada Quilindschy Hartman kaydetti.

F Grubu'nda Belçika, deplasmanda Avusturya'yı Dodi Lukebakio (2) ve Romelu Lukaku'nun golleriyle 3-2'lik skorla geçti ve final vizesi alan diğer takım oldu. Avusturya'da Konrad Laimer ile Marcel Sabitzer'in ağları sarsması, puan için yeterli olmadı.

J Grubu'nda ise Portekiz, ağırladığı Slovakya'yı Gonçalo Ramos, biri penaltıdan olmak üzere Cristiano Ronaldo'nun iki golüyle 3-2 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi. Slovakya'da David Hancko ile Stanislav Lobotka fileleri havalandırdı.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

F Grubu:

Estonya-Azerbaycan: 0-2

Avusturya-Belçika: 2-3

B Grubu:

Hollanda-Fransa: 1-2

İrlanda Cumhuriyeti-Yunanistan: 0-2

J Grubu:

İzlanda-Lüksemburg: 1-1

Portekiz-Slovakya: 3-2

Lihtenştayn-Bosna Hersek: 0-2