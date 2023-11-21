EURO 2024 Elemeleri'nde İtalya ve Çekya finallere katıldı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 10. haftasında İtalya ve Çekya finallere katılmayı garantiledi. İtalya, Ukrayna ile berabere kalarak, Çekya ise Moldova'yı mağlup ederek finallere adını yazdırdı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 10. haftasına devam edildi.
Elemelerde son haftanın ikinci gününde, C, E ve H gruplarında 7 karşılaşma tamamlandı.
C Grubu'nda İtalya, konuk olduğu Ukrayna ile 0-0 berabere kalarak EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.
E Grubu'nda Çekya, ağırladığı Moldova'yı Doudera, Chory ve Soucek'in ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup ederek finallere adını yazdırdı.
H Grubu'nda ise Slovenya, konuk ettiği Kazakistan'ı 2-1'lik skorla geçerek EURO 2024'e katılan diğer takım oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu:
Ukrayna-İtalya: 0-0
Kuzey Makedonya-İngiltere: 1-1
E Grubu:
Çekya-Moldova: 3-0
Arnavutluk-Faroe Adaları: 0-0
H Grubu:
Kuzey İrlanda-Danimarka: 2-0
Slovenya-Kazakistan: 2-1
San Marino-Finlandiya: 1-2