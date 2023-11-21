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EURO 2024 Elemeleri'nde İtalya ve Çekya finallere katıldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 10. haftasında İtalya ve Çekya finallere katılmayı garantiledi. İtalya, Ukrayna ile berabere kalarak, Çekya ise Moldova'yı mağlup ederek finallere adını yazdırdı.