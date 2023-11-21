EURO 2024 Elemeleri'nde İtalya, Çekya ve Slovenya finallere katılmayı garantiledi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde oynanan 7 maç sonucunda İtalya, Çekya ve Slovenya finallere katılmayı başardı. İtalya C Grubu'nda, Çekya E Grubu'nda ve Slovenya H Grubu'nda birinci olarak finallere gitmeye hak kazandı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 10'uncu ve son hafta karşılaşmaları 3 grupta oynanan 7 maçla devam ediyor. Bugün oynanan maçların ardından İtalya, Çekya ve Slovenya adını EURO 2024 finallerine yazdırmayı başardı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 10'uncu hafta müsabakaları C, E ve H Grupları'nda oynanan toplam 7 maçla devam etti. Bugün oynanan karşılaşmaların ardından C Grubu'nda yer alan İtalya; E Grubu'nda bulunan Çekya; H Grubu'nda ise Slovenya EURO 2024'te yer almaya hak kazandı.

C Grubu'nda bulunan ve iddiası kalmayan Makedonya, konuk ettiği İngiltere ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibinde Trabzonspor forması giyen Enis Bardhi, 90 dakikada sahada kaldı. Makedonların maçtaki tek golü 42'nci dakikada kullandığı penaltı atışında kaleciden dönen topu tamamlayan Enis Bardhi'den geldi. İngilizler ise 59'uncu dakikada Jani Atanasov'un kendi kalesine attığı gol ile eşitliği yakaladı.

Elemelerde C, E ve H Grubu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:

Ukrayna – İtalya: 0-0

Makedonya – İngiltere: 1-1

E Grubu:

Çekya – Moldova: 3-0

Arnavutluk – Faroe Adaları: 0-0

H Grubu:

Kuzey İrlanda – Danimarka: 2-0

Slovenya – Kazakistan: 2-1

San Marino – Finlandiya: 1-2