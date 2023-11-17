EURO 2024 Elemeleri'nde G Grubu'nda Macaristan biletini aldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'ne 4 grupta oynanan 9 karşılaşmayla devam edildi.

EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor. A, F, G ve J Grubu'nda oynanan 9 karşılaşma ile elemeler devam etti. Bugünkü karşılaşmaların ardından G Grubu'nda yer alan Macaristan, 2024 Avrupa Şampiyonası biletini son maçlar öncesinde elde etmeyi başardı.

Elemelerde A, F, G ve J Grubu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

A Grubu:

Gürcistan - İskoçya: 2-2

Güney Kıbrıs - İspanya: 1-3

F Grubu:

Estonya - Avusturya: 0-2

Azerbaycan - İsveç: 3-0

G Grubu:

Bulgaristan - Macaristan: 2-2

Karadağ - Litvanya: 2-0

J Grubu:

Slovakya - İzlanda: 4-2

Lihtenştayn - Portekiz: 0-2

Lüksemburg - Bosna Hersek: 4-1