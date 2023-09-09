Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde C, F ve I gruplarında oynanan karşılaşmalar sona erdi. Kuzey Makedonya, İtalya ile berabere kaldı. Belçika Azerbaycan'ı yendi. Kosova İsviçre ile berabere kaldı. Romanya İsrail ile berabere kaldı.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 5'nci hafta, C, F ve I gruplarında oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

EURO 2024 Elemleri 5'inci hafta mücadelesinde C Grubu'nda Kuzey Makedonya, sahasında İtalya ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Kuzey Makedonya'ya 1 puanı getiren golü Trabzonspor forması giyen Enis Bardhi kaydetti. İtalya'nın golü ise Ciro Immobile'den geldi.

F Grubu'nda ise Belçika, deplasmanda Azerbaycan'ı 1-0 yendi. Belçika'da Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi, Romelu Lukaku yerine oyuna 66'ncı dakikada oyuna dahil oldu.

I Grubu'nda da Kosova, konuk ettiği İsviçre ile 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. Kosova'da bir dönem Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formasını giyen Vedat Muriç, ülkesine 1 puanı getiren gollerin altına imzasını attı. Beşiktaşlı Milot Rashica ise Muriç'in attığı ilk golün asistini yaptı.

Öte yandan Romanya sahasında İsrail ile 1-1 berabere kalırken Konyaspor'da forma giyen Alexandru Cicaldau ile MKE Ankaragücü'nde oynayan Olimpiu Morutan oyuna sonradan dahil oldu.

Elemelerde C, F ve I gruplarında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

C GRUBU

Ukrayna - İngiltere: 1-1

Kuzey Makedonya - İtalya: 1-1

F GRUBU

Azerbaycan - Belçika: 0-1

Estonya - İsveç: 0-5

I GRUBU

Andorra - Belarus: 0-0

Kosova - İsviçre: 2-2

Romanya - İsrail: 1-1