EURO 2024 Elemeleri'nde Arnavutluk ve Danimarka biletini aldı
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde C, E ve H Grubu'nda oynanan 7 karşılaşmanın sonuçları belli oldu. Arnavutluk ve Danimarka, son maçlar öncesinde EURO 2024 biletini garantiledi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'ne 3 grupta oynanan 7 karşılaşmayla devam edildi.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor. C, E ve H Grubu'nda oynanan 7 karşılaşma ile elemeler devam etti. Bugünkü karşılaşmaların ardından E Grubu'nda yer alan Arnavutluk ve H Grubu'nda bulunan Danimarka, 2024 Avrupa Şampiyonası biletini son maçlar öncesinde elde etmeyi başardı.
Elemelerde C, E ve H Grubu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
C Grubu:
İngiltere - Malta: 2-0
İtalya - Makedonya: 5-2
E Grubu:
Moldova - Arnavutluk: 1-1
Polonya - Çekya: 1-1
H Grubu:
Kazakistan - San Marino: 3-1
Finlandiya - Kuzey İrlanda: 4-0
Danimarka - Slovenya: 2-1