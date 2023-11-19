EURO 2024 Elemeleri'nde 9. Hafta Sonuçları

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 9. hafta karşılaşmaları tamamlandı. B, D ve I Grupları'nda oynanan 7 maç sonucunda Hollanda, Romanya ve İsviçre biletlerini aldı. Fransa ise Cebelitarık'ı 14-0 yenerek tarihi bir galibiyet elde etti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 9'uncu hafta, 3 grupta oynanan 7 karşılaşmayla tamamlandı.

EURO 2024 Elemeleri'nde 9'uncu hafta karşılaşmaları bugün yapılan maçlarla sona erdi. B, D ve I Grupları'nda oynanan 7 müsabakayla eleme gruplarında son haftaya gidildi.

A Milli Takım'ın da yer aldığı D Grubu'nda Galler, deplasmanda Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı ve gruptaki liderlik şansını kaybetti. Galler, elemelerdeki son grup maçına 21 Kasım Salı günü Ay-yıldızlılar karşısında çıkacak. Milliler, bu mücadeleden en az 1 puan çıkardığı takdirde grubu lider tamamlayacak. Öte yandan grupta yer alan Hırvatistan ise Letonya'yı deplasmanda 2-0 yenerek önemli bir avantaj elde etti. Hırvatlar, 10'uncu hafta maçında konuk edeceği Ermenistan'ı yenmesi halinde hiçbir sonuca bakmadan EURO 2024 biletini cebine koyacak.

Bugünkü karşılaşmaların ardından B Grubu'nda yer alan Hollanda ile I Grubu'nda bulunan Romanya ve İsviçre, 2024 Avrupa Şampiyonası biletini son maçlar öncesinde elde etmeyi başardı.

FRANSA'DAN 14 GOLLÜ GALİBİYET

Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda oynanan karşılaşmada Fransa, Cebelitarık'ı 14-0 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı. Fransızlar bu sonuçla elemelerdeki en farklı galibiyet rekorunu kırdı. Daha önceki rekor 2008 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde San Marino'yu 13-0 yenen Almanya'ya aitti.

Allianz Riviera'da oynanan karşılaşmada Fransa'ya galibiyeti getiren golleri kendi kalesine Santos, Marcus Thuram, Zaire Emery, Kylian Mbappe (3), Jonathan Clauss, Kingsley Coman (2), Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele ve Olivier Giroud (2) kaydetti. Konuk ekip Cebelitarık karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Elemelerde B, D ve I Grubu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

B Grubu:

Fransa - Cebelitarık: 14-0

Hollanda - İrlanda: 1-0

D Grubu:

Ermenistan - Galler: 1-1

Letonya - Hırvatistan: 0-2

I Grubu:

Belarus - Andorra: 1-0

İsrail - Romanya: 1-2

İsviçre - Kosova: 1-1