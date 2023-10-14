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EURO 2024 Elemeleri'nde 7. Hafta Maçları Tamamlandı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 7. hafta maçları sona erdi. İtalya, Malta'yı 4-0 mağlup ederken, diğer gruplarda da birçok maç oynandı.