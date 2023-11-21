Euro 2024 Elemeleri Maç Programı
Euro 2024 elemeleri kapsamında oynanacak olan maçların programı açıklandı. Türkiye, Galler ile karşılaşacak.
EURO 2024 ELEMELERİ
-D Grubu-
22: 45 Galler - TÜRKİYE
22: 45 Hırvatistan - Ermenistan
-B Grubu-
22: 45 Cebelitarık - Hollanda
22: 45 Yunanistan - Fransa
-I Grubu-
22: 45 Romanya - İsviçre
22: 45 Kosova - Belarus
22: 45 Andorra - İsrail
ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI
19: 45 Ümit Milli Futbol Takımı, Norveç ile 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında karşılaşacak.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde Fatih Karagümrük maçının çalışmaları sürecek.
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar, Samsunspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.
BASKETBOL
-EuroCup-
21: 00 JL Bourg Basket - Türk Telekom
22: 30 Paris Basketball - Beşiktaş Emlakjet
-FIBA Şampiyonlar Ligi-
22: 00 Telekom Baskets Bonn - Bursaspor İnfo Yatırım
23: 00 Tenerife - Darüşşafaka Lassa
VOLEYBOL
-Vodafone Sultanlar Ligi-
15: 00 Karayolları - Beşiktaş Ayos
15: 00 Fenerbahçe Opet - Sarıyer Bld.
17: 30 Çukurova Bld. - PTT
18: 00 Türk Hava Yolları - VakıfBank
19: 00 Aydın B.Şehir Bld. - Nilüfer Bld.