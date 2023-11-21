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Euro 2024 Elemeleri Maç Programı

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Euro 2024 elemeleri kapsamında oynanacak olan maçların programı açıklandı. Türkiye, Galler ile karşılaşacak.

EURO 2024 ELEMELERİ

-D Grubu-

22: 45 Galler - TÜRKİYE

22: 45 Hırvatistan - Ermenistan

-B Grubu-

22: 45 Cebelitarık - Hollanda

22: 45 Yunanistan - Fransa

-I Grubu-

22: 45 Romanya - İsviçre

22: 45 Kosova - Belarus

22: 45 Andorra - İsrail

ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI

19: 45 Ümit Milli Futbol Takımı, Norveç ile 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında karşılaşacak.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde Fatih Karagümrük maçının çalışmaları sürecek.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar, Samsunspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL

-EuroCup-

21: 00 JL Bourg Basket - Türk Telekom

22: 30 Paris Basketball - Beşiktaş Emlakjet

-FIBA Şampiyonlar Ligi-

22: 00 Telekom Baskets Bonn - Bursaspor İnfo Yatırım

23: 00 Tenerife - Darüşşafaka Lassa

VOLEYBOL

-Vodafone Sultanlar Ligi-

15: 00 Karayolları - Beşiktaş Ayos

15: 00 Fenerbahçe Opet - Sarıyer Bld.

17: 30 Çukurova Bld. - PTT

18: 00 Türk Hava Yolları - VakıfBank

19: 00 Aydın B.Şehir Bld. - Nilüfer Bld.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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