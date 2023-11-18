EURO 2024 Elemeleri 9. Haftasında Oynanan Maçlar
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemelerinin 9. haftasında C, E ve H gruplarında oynanan 7 maçın sonuçları açıklandı. Arnavutluk ve Danimarka finallere çıkmayı garantiledi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemelerinin 9. haftasına 7 maçla devam edildi.
EURO 2024 Elemelerinin 9. haftasının ikinci gününde C, E ve H gruplarında karşılaşmalar oynandı.
E Grubu'nda Arnavutluk, deplasmanda Moldova ile 1-1 berabere kalarak finallere çıkmayı garantilerken, H Grubu'nda Danimarka konuk ettiği Slovenya'yı 2-1 mağlup ederek finallere adını yazdırdı.
Alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu:
İtalya-Kuzey Makedonya: 5-2
İngiltere-Malta: 2-0
E Grubu:
Moldova-Arnavutluk: 1-1
Polonya-Çekya: 1-1
H Grubu:
Kazakistan-San Marino: 3-1
Finlandiya-Kuzey İrlanda: 4-0
Danimarka-Slovenya: 2-1