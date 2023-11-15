EURO 2024 Elemeleri 9. Hafta Maçları Yarın Başlıyor
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UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 9. haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 9. haftasında, 23 karşılaşma oynanacak.
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 9. haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 9. haftasında, 23 karşılaşma oynanacak.
A Milli Futbol Takımı, Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü özel maç yapacak ve 21 Kasım Salı günü de Cardiff'te 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 8. maçında Galler ile karşılaşacak.
Elemelerde 9. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:
Yarın:
A Grubu:
20.00 Gürcistan-İskoçya
20.00 Kıbrıs Rum Kesimi-İspanya
F Grubu:
20.00 Estonya-Avusturya
20.00 Azerbaycan-İsveç
G Grubu:
20.00 Bulgaristan-Macaristan
22.45 Karadağ-Litvanya
J Grubu:
22.45 Slovakya-İzlanda
22.45 Lüksemburg-Bosna Hersek
22.45 Lihtenştayn-Portekiz
17 Kasım Cuma:
C Grubu:
22.45 İtalya-Kuzey Makedonya
22.45 İngiltere-Malta
E Grubu:
20.00 Moldova-Arnavutluk
22.45 Polonya-Çekya
H Grubu:
18.00 Kazakistan-San Marino
20.00 Finlandiya-Kuzey İrlanda
22.45 Danimarka-Slovenya
18 Kasım Cumartesi:
B Grubu:
22.45 Fransa-Cebelitarık
22.45 Hollanda-İrlanda Cumhuriyeti
D Grubu:
17.00 Ermenistan-Galler
20.00 Letonya-Hırvatistan
I Grubu:
20.00 Belarus-Andorra
22.45 İsviçre-Kosova
22.45 İsrail-Romanya