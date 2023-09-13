EURO 2024 Elemeleri 6. Hafta Maçları Tamamlandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 6. haftası 9 maçla tamamlandı. İtalya, Ukrayna'yı 2-1 mağlup etti. Romanya, Kosova'yı 2-0 yendi. Diğer maçlarda da galibiyetler yaşandı.