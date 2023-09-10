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EURO 2024 Elemeleri 6. Hafta Maç Sonuçları

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 6. haftası, 9 maçla başladı. B, E, G ve H gruplarında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Yunanistan-Cebelitarık: 5-0, İrlanda Cumhuriyeti-Hollanda: 1-2, Faroe Adaları-Moldova: 0-1, Arnavutluk-Polonya: 2-0, Karadağ-Bulgaristan: 2-1, Litvanya-Sırbistan: 1-3, Kazakistan-Kuzey İrlanda: 1-0, Finlandiya-Danimarka: 0-1, San Marino-Slovenya: 0-4

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 6. haftası, 9 maçla başladı.

EURO 2024 Elemeleri'nin 6. hafta ilk gününde B, E, G ve H gruplarında karşılaşmalar oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu:

Yunanistan-Cebelitarık: 5-0

İrlanda Cumhuriyeti-Hollanda: 1-2

E Grubu:

Faroe Adaları-Moldova: 0-1

Arnavutluk-Polonya: 2-0

G Grubu:

Karadağ-Bulgaristan: 2-1

Litvanya-Sırbistan: 1-3

H Grubu:

Kazakistan-Kuzey İrlanda: 1-0

Finlandiya-Danimarka: 0-1

San Marino-Slovenya: 0-4

Kaynak: AA / Spor

İrlanda Cumhuriyeti Faroe Adaları Futbol Spor Haberler

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