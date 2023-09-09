EURO 2024 Elemeleri 5. Hafta Sonuçları

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 5. haftası C, F ve I gruplarında oynanan 7 maçla tamamlandı. Ukrayna-İngiltere, Kuzey Makedonya-İtalya, Azerbaycan-Belçika, Estonya-İsveç, Andorra-Belarus, Romanya-İsrail ve Kosova-İsviçre maçlarının sonuçları belli oldu.