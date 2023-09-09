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EURO 2024 Elemeleri 5. Hafta Sonuçları

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 5. haftası C, F ve I gruplarında oynanan 7 maçla tamamlandı. Ukrayna-İngiltere, Kuzey Makedonya-İtalya, Azerbaycan-Belçika, Estonya-İsveç, Andorra-Belarus, Romanya-İsrail ve Kosova-İsviçre maçlarının sonuçları belli oldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 5. haftası 7 maçla tamamlandı.

EURO 2024 Elemeleri'nin 5. haftasının son gününde C, F ve I gruplarında karşılaşmalar oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

Ukrayna-İngiltere: 1-1

Kuzey Makedonya-İtalya: 1-1

F Grubu

Azerbaycan- Belçika : 0-1

Estonya-İsveç: 0-5

I Grubu

Andorra-Belarus: 0-0

Romanya-İsrail: 1-1

Kosova-İsviçre: 2-2

Kaynak: AA / Spor

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