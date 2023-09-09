EURO 2024 Elemeleri 5. Hafta Sonuçları
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 5. haftası C, F ve I gruplarında oynanan 7 maçla tamamlandı. Ukrayna-İngiltere, Kuzey Makedonya-İtalya, Azerbaycan-Belçika, Estonya-İsveç, Andorra-Belarus, Romanya-İsrail ve Kosova-İsviçre maçlarının sonuçları belli oldu.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 5. haftası 7 maçla tamamlandı.
EURO 2024 Elemeleri'nin 5. haftasının son gününde C, F ve I gruplarında karşılaşmalar oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu
Ukrayna-İngiltere: 1-1
Kuzey Makedonya-İtalya: 1-1
F Grubu
Azerbaycan- Belçika : 0-1
Estonya-İsveç: 0-5
I Grubu
Andorra-Belarus: 0-0
Romanya-İsrail: 1-1
Kosova-İsviçre: 2-2
Kaynak: AA / Spor