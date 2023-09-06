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EURO 2024 Elemeleri 5. Hafta Maçları Yarın Başlıyor

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 5. haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 5. haftasında 23 karşılaşma oynanacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 5. haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 5. haftasında 23 karşılaşma oynanacak.

D Grubu'nda yer alan Türkiye, 8 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Ermenistan'ı konuk edecek.

Elemelerde 5. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

B Grubu

21.45 Hollanda-Yunanistan

21.45 Fransa-İrlanda Cumhuriyeti

E Grubu

21.45 Çekya-Arnavutluk

21.45 Polonya-Faroe Adaları

G Grubu

19.00 Litvanya-Karadağ

21.45 Sırbistan-Macaristan

H Grubu

17.00 Kazakistan-Finlandiya

21.45 Danimarka-San Marino

21.45 Slovenya-Kuzey İrlanda

8 Eylül Cuma:

A Grubu

19.00 Gürcistan-İspanya

21.45 Güney Kıbrıs Rum Kesimi-İskoçya

D Grubu

21.45 Hırvatistan-Letonya

21.45 Türkiye-Ermenistan

J Grubu

21.45 Lüksemburg-İzlanda

21.45 Slovakya-Portekiz

21.45 Bosna Hersek-Lihtenştayn

9 Eylül Cumartesi

C Grubu

19.00 Ukrayna-İngiltere

21.45 Kuzey Makedonya-İtalya

F Grubu

16.00 Azerbaycan-Belçika

19.00 Estonya-İsveç

I Grubu

19.00 Andorra-Belarus

21.45 Romanya-İsrail

21.45 Kosova-İsviçre

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

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