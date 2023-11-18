EURO 2024 Elemeleri 10. Hafta Maçları Yarın Başlıyor
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UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 10. hafta mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvaya katılan takımların belirlendiği eleme gruplarının 10. haftasında, 23 karşılaşma oynanacak.
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 10. hafta mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılan takımların belirlendiği eleme gruplarının 10. haftasında, 23 karşılaşma oynanacak.
Final vizesi almayı önceden garantileyen D Grubu lideri A Milli Futbol Takımı, Galler'e 21 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te Cardiff City Stadı'nda konuk olacak.
Elemelerde 10. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:
Yarın:
A Grubu:
22.45 İskoçya-Norveç
22.45 İspanya-Gürcistan
F Grubu:
20.00 Belçika-Azerbaycan
20.00 İsveç-Estonya
G Grubu:
17.00 Macaristan-Karadağ
17.00 Sırbistan-Bulgaristan
J Grubu:
22.45 Portekiz-İzlanda
22.45 Bosna Hersek-Slovakya
22.45 Lihtenştayn-Lüksemburg
20 Kasım Pazartesi:
C Grubu:
22.45 Ukrayna-İtalya
22.45 Kuzey Makedonya-İngiltere
E Grubu:
22.45 Çekya-Moldova
22.45 Arnavutluk-Faroe Adaları
H Grubu:
22.45 Kuzey İrlanda-Danimarka
22.45 Slovenya-Kazakistan
22.45 San Marino-Finlandiya
21 Kasım Salı:
B Grubu:
22.45 Yunanistan-Fransa
22.45 Cebelitarık-Hollanda
D Grubu:
22.45 Hırvatistan-Ermenistan
22.45 Galler-Türkiye
I Grubu:
22.45 Romanya-İsviçre
22.45 Andorra-İsrail
22.45 Kosova-Belarus