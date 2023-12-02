EURO 2024'DE RAKİPLER BELLİ OLUYOR
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kuraları Almanya'nın Hamburg kentinde çekilecek. A Milli Futbol Takımımız, kura çekiminde 2. torbada yer alacak. Süper Lig ve diğer spor müsabakaları da günün programında yer alıyor.
EURO 2024'DE RAKİPLER BELLİ OLUYOR
20.00 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kuraları Almanya'nın Hamburg kentinde çekilecek. A Milli Futbol Takımımız, kura çekiminde 2. torbada yer alacak.
SÜPER LİG
13.30 Alanyaspor - Konyaspor (Alanya OBA)
16.00 Çaykur Rizespor - Başakşehir (Çaykur Didi)
19.00 Adana Demirspor - Samsunspor (Yeni Adana)
19.00 Pendikspor - Galatasaray (Pendik)
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde Sivasspor maçı hazırlıkları sürecek.
BEŞİKTAŞ
10.00 Beşiktaş Kulübü'nün olağan idari ve mali genel kurulu gerçekleştirilecek.
11.30 Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
15.00 Takım özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.
16.00 Takımın Ankara'ya varışı.
20.30 Başkan adaylarından Serdal Adalı, 'Beşiktaş Ailesi' gala gecesinde siyah-beyazlılarla bir araya gelecek
1. LİG
13.30 Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor (Aktepe)
13.30 Tuzlaspor - Bandırmaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Boluspor - Eyüpspor (Bolu Atatürk)
19.00 Şanlıurfaspor - Bodrum FK (11 Nisan)
- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
13.00 Manisa Büyükşehir Bld.Spor - Türk Telekom
15.30 Yukatel Merkezefendi Bld. - Darüşşafaka Lassa
18.00 Reeder Samsunspor - ONVO Büyükçekmece Basketbol
20.30 Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Fenerbahçe Alagöz H. - Çankaya Üniversitesi
14.30 M. Kavan İzmit Bld - Melikgazi Kayseri B.
15.00 Botaş - Beşiktaş
16.00 ÇBK Mersin - OGM Ormanspor
VOLEYBOL
Sultanlar Ligi
13.00 Fenerbahçe Opet - PTT
14.00 Çukurova Bld. - Türk Hava Yolları
15.00 Aydın BBSK - VakıfBank
18.00 Kuzeyboru - Nilüfer Bld.
18.30 Eczacıbaşı Dynavit - Sarıyer Bld.
Efeler Ligi
15.00 Brand Group Alanya Bld. - Halkbank