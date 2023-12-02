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EURO 2024'DE RAKİPLER BELLİ OLUYOR

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kuraları Almanya'nın Hamburg kentinde çekilecek. A Milli Futbol Takımımız, kura çekiminde 2. torbada yer alacak. Süper Lig ve diğer spor müsabakaları da günün programında yer alıyor.

EURO 2024'DE RAKİPLER BELLİ OLUYOR

20.00 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kuraları Almanya'nın Hamburg kentinde çekilecek. A Milli Futbol Takımımız, kura çekiminde 2. torbada yer alacak.

SÜPER LİG

13.30 Alanyaspor - Konyaspor (Alanya OBA)

16.00 Çaykur Rizespor - Başakşehir (Çaykur Didi)

19.00 Adana Demirspor - Samsunspor (Yeni Adana)

19.00 Pendikspor - Galatasaray (Pendik)

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde Sivasspor maçı hazırlıkları sürecek.

BEŞİKTAŞ

10.00 Beşiktaş Kulübü'nün olağan idari ve mali genel kurulu gerçekleştirilecek.

11.30 Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

15.00 Takım özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.

16.00 Takımın Ankara'ya varışı.

20.30 Başkan adaylarından Serdal Adalı, 'Beşiktaş Ailesi' gala gecesinde siyah-beyazlılarla bir araya gelecek

1. LİG

13.30 Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor - Bandırmaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Boluspor - Eyüpspor (Bolu Atatürk)

19.00 Şanlıurfaspor - Bodrum FK (11 Nisan)

- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.

BASKETBOL

Basketbol Süper Ligi

13.00 Manisa Büyükşehir Bld.Spor - Türk Telekom

15.30 Yukatel Merkezefendi Bld. - Darüşşafaka Lassa

18.00 Reeder Samsunspor - ONVO Büyükçekmece Basketbol

20.30 Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Fenerbahçe Alagöz H. - Çankaya Üniversitesi

14.30 M. Kavan İzmit Bld - Melikgazi Kayseri B.

15.00 Botaş - Beşiktaş

16.00 ÇBK Mersin - OGM Ormanspor

VOLEYBOL

Sultanlar Ligi

13.00 Fenerbahçe Opet - PTT

14.00 Çukurova Bld. - Türk Hava Yolları

15.00 Aydın BBSK - VakıfBank

18.00 Kuzeyboru - Nilüfer Bld.

18.30 Eczacıbaşı Dynavit - Sarıyer Bld.

Efeler Ligi

15.00 Brand Group Alanya Bld. - Halkbank

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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