EURO 2024 Çeyrek Final Maçları TRT'de

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final maçları, 5-6 Temmuz'da TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den sporseverlerle buluşacak.

EURO 2024'te 29 Haziran'da başlayan son 16 turu karşılaşmaların ardından Türkiye, Almanya, İspanya, Fransa, Portekiz, Hollanda, İsviçre ve İngiltere çeyrek finale kaldı. 5 ve 6 Temmuz'da oynanacak çeyrek final maçları, TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den yayınlanacak.

Hollanda - Türkiye maçı TRT ekranlarında olacak

Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlı ekibin karşılaşması, 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de Olympiastadion'da oynanacak. Tüm çeyrek final maçları, TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlanacak.

EURO 2024 çeyrek final maçlarının programı şöyle:

5 Temmuz Cuma

19.00 İspanya - Almanya (Stuttgart Arena)

22.00 Portekiz - Fransa (Volkspark)

6 Temmuz Cumartesi

19.00 İngiltere - İsviçre (Düsseldorf Arena)

22.00 Hollanda - Türkiye (Olympiastadion) - İSTANBUL