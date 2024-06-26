Üye Girişi
Haberler

EURO 2024 C Grubu Maçında Danimarka ile Sırbistan Berabere Kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu maçında Danimarka ile Sırbistan 0-0 berabere kaldı. Danimarka son 16 turuna yükselirken, Sırbistan turnuvaya veda etti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu maçında Danimarka ile Sırbistan 0-0 berabere kaldı. Grubu ikinci tamamlayan Danimarka son 16 turuna yükseldi, Sırbistan ise turnuvaya veda etti.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'ün C Grubu'nun 3. ve son maçında Danimarka ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Münih'te bulunan Allianz Arena'da oynanan mücadelede Fransız hakem François Letexier düdük çaldı. Karşılıklı gelişen atakların sonucunda gol çıkmayınca ilk yarı 0-0'lık skorla sona erdi.

İkinci yarıda da tarafların gol bulamamasıyla mücadele başladığı gibi bitti. Danimarka aldığı beraberlikle puanını 3'e yükseltti ve 3 maçta aldığı 3 beraberlik sonrasında grubu 2. sırada bitirdi. Son 16 turuna yükselen Danimarka'nın aksine Sırbistan ise aldığı 2 puanla grup sonuncusu oldu ve turnuvaya veda etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sırbistan Danimarka Spor Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title