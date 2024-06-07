EURO 2024 A Milli Takım Aday Kadrosu Belli Oldu

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella, 35 kişi olarak açıkladığı geniş aday kadroyu 26 kişiye düşürdü ve nihai liste UEFA'ya bildirildi.

Sakatlıkları nedeniyle Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Ozan Kabak daha önce aday kadrodan çıkarılmıştı. Aday kadroya giremeyen isimler ise Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Can Uzun ve Oğuz Aydın oldu.

Daha önce geniş kadroda yer alan ve İskoçya ile özel maçta karşılaşan Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna geçiş yapan forvet Bertuğ Yıldırım, A Milli Takım'ın nihai EURO 2024 kadrosuna dahil edildi.

Ayrıca A Milli Takım'ın geniş kadrosunda yer alan Doğan Alemdar, turnuva boyunca gerçekleştirilecek tüm idmanlardaki kaleci yeterliliğini sağlayabilmek adına kampta kalmaya devam edecek.

UEFA'ya iletilen 26 kişilik listede şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)