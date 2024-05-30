EU RIDE Projesi Başarıyla Tamamlandı

Türkiye Herkes için Spor Federasyonu ortaklığında yürütülen, Avrupa Birliği Erasmus programı tarafından finanse edilen "EU RIDE" spor projesi, 2 yıllık yoğun bir çalışmanın ardından başarıyla sona erdi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, İtalya koordinatörlüğünde, 7 farklı ülkeden 8 ortakla yürütülen ve "pedallı araba (pedalcar)" etkinliklerini, kültürünü proje ortağı olan ülkeler başta olmak üzere AB ülkelerinde yaygınlaştırmayı amaçlayan projenin Türkiye ayağının tamamlandığı bildirildi.

Türkiye'de 1 Haziran 2022'de başlayan ve 2 yıl süren projede, ortak ülkelerin ev sahipliğinde yapılan toplantıların, seminerlerin, pedalcar etkinliklerinin katılımcılardan büyük ilgi gördüğü ifade edildi.

Projenin önemli paydaşları olan mesleki teknik okullar, STK'ler, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurumların, yapılan etkinliklerle pedalcar hakkında bilgi sahibi olduğu ve projenin sürdürülebilirliği noktasında iş birliği yapmaya karar verdikleri kaydedildi.