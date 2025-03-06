Merkez Bankası'nın yılın ikinci faiz kararı belli oldu

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı
Mimar Ece Gürel'in sağlık durumu: Kalbi durdu, entübe edildi

Ece Gürel'in sağlık durumu sanılandan daha kötü: Kalbi durdu
MSB: Metinde ateşkes yok, PKK koşulsuz olarak silah bırakmalı

MSB: Metinde ateşkes yok, PKK derhal silahları teslim etmeli
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

ETÜ spor kulübü kadın voleybol şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldu

ETÜ spor kulübü kadın voleybol şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Kulübü, Erzurum Kadın Voleybol Şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldu.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Kulübü, Erzurum Kadın Voleybol Şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldu.

Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Spor Salonu'nda 27 Şubat 2025 ile 04 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada tüm rakiplerini mağlup eden ETÜ Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı birincilik kupasını kazandı.

Final müsabakasını yerinde takip eden Rektör Bülent Çakmak ve ETÜ heyeti galibiyetin ardından sporcuları tebrik ederek kupalarını takdim etti. ETÜ Spor Kulübünün kısa sürede büyük başarılara imza attığını belirten Rektör Çakmak, kulübe ve sporculara sponsor olan Av. Ebubekir Elmalı'ya teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Polis memuru, beylik tabancasıyla 2 kardeşini vurdu
img

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı
img

Özgür Özel, son açıklamasıyla Mansur Yavaş'ın önünü resmen kapattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da Glasgow Rangers taraftarı trafik kazasında hayatını kaybetti! Biri çarptı diğeri ezdi

Fenerbahçe-Rangers maçı öncesi şoke eden ölüm
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde

Tövbe edip Müslüman olmuştu! 'Zebani Efe'yi görenler tanıyamıyor
Yasak aşk dehşeti! Eşini ve komşusunu bıçaklayan şahsa 'iyi hal' indirimi uygulandı

Yasak aşk skandalında cinnet getiren kocaya iyi hal indirimi
Nihat Hatipoğlu'na cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı

Cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı
Mimar Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek

Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.