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ETÜ'lü Şeyma Düztaş Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

ETÜ'lü Şeyma Düztaş Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
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Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Şeyma Düztaş, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda gümüş madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Şeyma Düztaş, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Gümüş madalya kazandı.

20-26 Ocak tarihleri arasında Kocaeli Darıca'da 39 şehirden 130 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda mücadele eden ETÜ'lü Şeyma Düztaş Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Madalya töreninin ardından açıklamalarda bulanan Düztaş büyük mutluluk yaşadığını belirterek, uluslararası müsabakalarda da ülkemizi ve ETÜ'yü en iyi şekilde temsil etmek istediğini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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