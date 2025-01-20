Üye Girişi
Haberler
Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim

Donald Trump görevine bu sözlerle başladı: Acil durum ilan edeceğim
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı gözaltına alındı
Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı

Tek tek sıraladı! İşte göreve başlayan Trump'ın atacağı ilk adımlar
ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Trump yemin ederek başkanlık koltuğuna oturdu

ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başladı

ETÜ Judo Şampiyonası'ndan 2 Altın ve 1 Gümüş Madalya ile Döndü

ETÜ Judo Şampiyonası'ndan 2 Altın ve 1 Gümüş Madalya ile Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi, Emre Yazgan Spor Toto Türkiye Judo Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Üniversitenin sporcuları, şampiyonada tüm rakiplerini mağlup ederek dereceye girdi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Emre Yazgan Spor Toto Türkiye Judo Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Başkent Ankara'da 55 şehirden 261 kadın ve 357 erkek sporcunun katılımıyla 18-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Emre Yazgan Spor Toto Türkiye Judo Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi Muhammet Ali Demirel ve 73 kiloda mindere çıkan Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi İbrahim Demirel, tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalyaları ETÜ'ye kazandırdı. Öte yandan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü yüksek lisans öğrencisi Bilal Çiloğlu ise 73 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona sonrasında sporcuları ve teknik heyeti tebrik eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak: "Madalyaları toplamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Judo bizim en iddialı olduğumuz branşlardan birisi ve öğrencilerimiz bunu bir kez daha herkese gösterdi. Gençlerimizin uluslararası şampiyonalarda da üniversitemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Bu vesileyle sporcularımızı ve antrenörlerimizi bir kez daha yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Türkiye iade etmişti! İran'da ünlü rapçiye idam cezası
img

Ümit Özdağ'a soruşturma
img

Kredi çekecekler dikkat! Oranlar değişiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Trump mesajı
Biden'ın son icraatı belli oldu: Aile üyeleri hakkında af çıkardı

Biden'ın son icraatı belli oldu! Aile üyeleri hakkında af çıkardı
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak

TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak
Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.