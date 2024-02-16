ETÜ Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonası'nda zirveye ulaştı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonası'nda zirveye ulaştı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada Kadın ve Erkek takımları Lider disiplinlerinde takım halinde büyük bir başarıya imza atarak, Türkiye Şampiyonu oldu ve birincilik kupalarını ETÜ'ye getirdi.

Kadınlar lider disiplininde Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Sultan Saymaz, en iyi dereceyi elde ederek altın madalyaya uzanırken, hız kategorisinde ise kürsünün ikincilik basamağına çıkarak ETÜ'ye iki madalya kazandırdı. Kadınlar hız kategorisinde ise zirvenin adı değişmedi ve Kader Yıldız altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler lider disiplininde ETÜ'lü Miraç Gülrenk Palandöken'de altın madalyayı kazandırırken, hız disiplininde ise kürsünün üçüncü basamağında yer aldı. Yusuf Sadi Özbayraktar ise hız disiplininde gümüş madalya, lider disiplininde bronz madalya alma başarısı gösterdi.

Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonası'nda bireysel müsabakalardan toplam 7 madalyayla dönen ETÜ, takım halinde ise hem erkeklerde hem de kadınlarda birincilik kupasını aldı.

Elde edilen başarıdan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Buz Tırmanışı Takımlarının Antrenörü Dr. Öğr. Üyesi Selim Asan: " Öğrencilerimiz burada tarih yazdı. Önümüzdeki süreçte aynı başarıyı ulusal ve uluslararası platformlarda sürdürmek için gayret edeceğiz. Bu başarı hikayesinin, diğer öğrencilere ve sporculara ilham kaynağı olacağını ve üniversitemizin spor bilimleri alanındaki prestijini daha da artıracağını düşünüyorum" diye konuştu. - ERZURUM