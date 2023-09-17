Etiyopyalı atlet Gudaf Tsegay, kadınlar 5000 metrede dünya rekoru kırdı
Dünya şampiyonu Etiyopyalı atlet Gudaf Tsegay, kadınlar 5000 metrede dünya rekoru kırdı.
Dünya şampiyonu Etiyopyalı atlet Gudaf Tsegay, kadınlar 5000 metrede dünya rekoru kırdı.
ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen Elmas Lig'in son ayağında piste çıkan Tsegay, kadınlar 5000 metre yarışını 14.00.21'lik derecesiyle kazanarak dünya rekorunun sahibi oldu.
Bir önceki rekor 14.05.20 ile Kenyalı atlet Faith Kipyegon'a aitti.
Kaynak: AA / Spor