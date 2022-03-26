Etimesgut Belediyespor: 4-0

STAT: İlçe

HAKEMLER: Burak Akdağ (xx), Sefa Özcan (xx), Kurtuluş Aslan (xx)

SARI KARTLAR: Yekta, Onur (Bodrumspor), Burak, Alper, Mehmet Sıddık ( Etimesgut Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bodrumspor, 2 maç aradan sonra kazandı. Evinde Etimesgut Belediyespor'u 4-0 yenen yeşil-beyazlılar yeniden yükselişe geçti. Bodrumspor 42'nci dakikada Bahadır'ın golüyle öne geçti. Müsabakanın 45'inci dakikasında Erdem farkı ikiye çıkardı: 2-0. Erdem 70'inci dakikada bir kez daha ağları sarstı ve Bodrumspor 3-0'lık avantajı yakaladı. Karşılaşmada son sözü 79'uncu dakikada Celal söyledi. Bodrumspor bu sonucun ardından 60 puana yükseldi. Etimesgut Belediyespor ise 36 puanda kaldı.

Demirören Haber Ajansı / Spor