Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu - Haberler

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Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Wisla Krakow'u 5-2 yenerek şampiyon oldu.

Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Wisla Krakow'u 5-2 yenerek şampiyon oldu.

Krakow kentinde yapılan organizasyona Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Polonya, İngiltere, İtalya, Fransa, Gürcistan ve Azerbaycan'dan toplam 8 takım katıldı.

B Grubu'nda Manchester City'i 7-1, Ol Jouy Le MoutIer'i 7-0, Sporting AMP Futbol'u 10-1 yenen Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, yarı finalde karşılaştığı Flamencos Amputados'u 7-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde ev sahibi Wisla Krakow'u 5-2 yenen Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı başardı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Şampiyonlar Ligi, Wisla Krakow, Polonya, Futbol, Spor, Haberler

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